【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格

很多人在購入新居後，都會選擇翻新裝修，將單位打造成自己理想的樣子，今期「精明裝修」介紹的單位便是其中之一，該465平方呎的兩房單位位於將軍澳中心，由一對年輕夫婦購入，由於二人均熱愛日本文化，因此希望將新居改建成溫暖舒適，而且具有傳統日本風格的舒適家居。二人找來In Cream House協助設計，工程耗資約48萬元，歷時4個月完成。

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設計師正男表示，單位在設計中融入了業主的個性和品味，整體上以傳統日本風格為基礎，希望可以創造出一個溫暖舒適和富有情調的家居。單位的每個窗戶都採用了傳統日本風格的木質窗框，為室內增添了溫暖和自然的氛圍。裝修上，設計師通過傳統的日本設計風格讓空間感覺溫暖舒適，並為其添加了實用性和節省空間的特點。

為了在有限的空間中實現多功能性和實用性。在客廳當中，設計師設計了一個可升高的榻榻米平台，並在中間加裝一個隱藏式升降餐桌，不僅節省空間，還為客人提供了一個優雅且舒適的茶室。此外，書房的半牆半玻璃窗設計，除了可以讓自然光綫進入室內，還提供了一個開放和通透的空間。玄關有一個木質屏風，將其與客廳區分開來，可調節的木百葉營造出獨特的光影效果。

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日式坐浴缸具挑戰

設計師表示在裝修設計過程中遇到了不少挑戰。其中之一便是屋主希望在原本不大的廁所當中擁有日式坐浴缸和淋浴區，但由於市面上找不到剛好尺寸的日式坐浴缸。為了滿足屋主的需求，設計師決定與經驗豐富的裝修團隊合作搭建日式坐浴缸連淋浴區，最終在細小的空間當中，成功為小浴室實現多功能性，除了作為主角的日式坐浴缸以及淋浴之外，設計師及其團隊還為廁所製作了一個定制的櫥櫃，在洗手盤下方還做了一個隱藏式洗衣機，以充分利用有限的空間，以充分利用有限的空間。

此外，戶主希望可以在玄關加入一個高身鞋櫃，但由於玄關進門的通道較為狹小，沒有多餘的空間容納鞋櫃，因此設計師把大門左側的廚房牆向內移，從而騰出空間。

最後，屋主亦希望在原本不大的廚房中擁有洗衣機、焗爐及洗碗機等大型電器。因此設計師決定將廚房改造成成半開放式格局，並在事先量度了每一個電器的尺寸，訂造一個分毫不差的嵌入式廚櫃，除了考驗設計師的創造力之外，專業技能亦有很高要求。

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撰文：鄭日棱