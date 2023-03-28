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【美元滙價】花旗料下半年美元明顯貶值 美滙指數將失守97

16:10 2023/03/28

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專家料美滙指數快見頂將下試百關。

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自從聯儲局主席鮑威爾於上周四（3月23日）由鷹變鴿後，市料美國只加多一次息已成共識，投資界普遍預期美滙指數開始轉弱，遲早破百關；但對美元的底位預測呈分歧，花旗的專家料下半年美元或明顯貶值。

綜合5位名家的預測，最熊睇今年底美滙指數低見95；反觀，樂觀派相信美元未見頂，美滙指數或再挑戰108，好友更估計年底企穩在101，畢竟鮑威爾放風美國或於明年才掉頭減息，令息率持續一段時間處於高位。

歐美銀行風暴紓緩，美滙指數今天（3月28日）失守103，報102。至於美滙指數今年高位在3月8日，曾見105.88，低位於2月2日險守百關，報100.68。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，聯儲局未來的加息幅度僅剩餘0.25厘，料年內美滙指數在99至106區間波動，年底目標101。

專家普遍預期 儲局年內只加多一次息

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，下半年美元或明顯貶值，預計美國的加息周期或快將完結，美滙指數於3個月內預測為101.53，未來6至12個月下試96.89，兩年長期目標93.48。

華僑永亨經濟師姜靜說，銀行倒閉事件令聯儲局更謹慎，料5月再加一次息0.25厘便完結。而未來的不確定因素，例如銀行的流動性風險及通脹走向等，或導致美元繼續大幅波動；對美元中期走弱的看法未有改變，美滙指數預計年底或回落至100以下水平。

星展香港環球市場策略師李若凡說，聯儲局等主要央行可能基於近期對銀行危機的擔憂，因而轉變超鷹派立場，暫停加息，預期聯儲將再加息多一次，上調25個基點，美滙指數的上方阻力位為108，下方支持位為100。

光大證券國際「外匯通」環球市場及外滙策略師黃俊能認為，美滙指數今年高位料為105.87，年底回吐至低位95。聯儲局的最新利率點陣圖顯示，利率峰值為約5.1厘。由於局方只加多一次利率，加息周期完結，過去一直支持美元的重要因素將會減退，預期美元將開始其下降趨勢，而短期內先測試今年低位100.68。

黃俊能補充，若近期歐美銀行業的危機，以及經濟衰退的憂慮減退，帶動避險情緒驟降，料美滙指數跌破100大關後，相信於年尾再反覆下試95才尋底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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