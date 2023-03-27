【復活節好去處】美酒佳餚 Feather & Bone 推出全新調酒工作坊及一系列季節限定美食

呢個復活節假期，除了食盡美食，當然亦可以嘗試美酒。集精肉店、餐廳及優質食材專門店於一身的 Feather & Bone （FAB）推出期暗限定復活節優惠，更有調酒工作坊參加。

除了美食外，FAB亦推出了實用調酒工作坊「Barossa Boss Wine-Blending Class」。由位於澳洲巴羅薩谷(Barossa Valley) 的Auld Family Wines酒莊及本地葡萄酒及啤酒進口商Black Type Distribution創始人Jock Auld主持，參加者可以透過工作坊品嚐到酒莊最受歡迎的出產及了解更多有關品酒的知識，Feather & Bone亦準備一系列精選小吃，打造最佳的餐酒搭配體驗。課堂中每人還可一試親手調製屬於自己口味的紅酒，並將成品帶回家。

巴羅薩谷是澳洲最著名的葡萄酒產區，盛產了不少美酒。需要698元位（包括一杯迎賓酒），Feather & Bone全新的調酒工作坊邀請一眾愛酒之人與Jock一邊品嚐美酒。

參加者可以在Jack身上偷師，學習品嚐不同類型的葡萄酒、餐酒與各款熟食、芝士和香腸拼盤搭配的貼士及獨門調酒技巧等。其後，參加者可以立刻利用學到的新知識，於Jock的指導下像大師般調製出屬於自己的葡萄酒，不但要專注於味道，還要想出最具創意的名稱和標籤，最優秀作品將會獲得Jock的秘密獎勵。每一位完成工作坊的參加者均會獲得一張證書。

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品嚐完美酒當然少不了佳餚。只限於Feather & Bone旗下銅鑼灣及荃灣西店，參加者可以優惠價300元一位預訂兩道菜晚餐（包括主菜和甜品），並在下課後於餐廳內享用。調酒課程於FAB多個零售和餐廳分店進行，包括銅鑼灣、荃灣西、西貢和清水灣，以最少四人，最多六人的形式組班。所有參加者必須達到法定飲酒年齡。如有興趣，需要預早至少三星期預訂。

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