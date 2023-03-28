Tesla再捲入種族騷擾風波 員工上訴望賠1500萬以上美元

舊金山聯邦法院在周一（27日）開始了Tesla 特斯拉（TSLA）的一項審判，以確定他們需向向一名黑人電梯操作員支付多少錢，陪審團認定該員工在旗艦裝配廠工作時受到了嚴重的種族騷擾。

特斯拉和原告迪亞茲 Owen Diaz 的律師開始了挑選陪審團的過程，其中包括詢問潛在陪審員對該公司及其首席執行官馬斯克Elon Musk的看法。開庭陳述預計在下午晚些時候進行。

審判計劃持續五天。去年，一名法官削減了陪審團在2021年判給迪亞茲的1.37億美元的裁決，這是美國工作場所歧視案中有史以來最大的裁決之一。迪亞茲的律師拒絕了較低的賠償金，並選擇了對賠償金進行重新審判。





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在2021年的審判後，美國地區法官奧瑞克William Orrick同意陪審團的意見，認為特斯拉對種族歧視負有責任，但將判決書削減到1500萬美元。奧里克還主持了本周的審判，並禁止雙方提出新證據或傳喚新證人。

在2017年的訴訟中，迪亞茲指責特斯拉在他向經理抱怨工廠員工經常使用種族主義口號並在牆壁和工作站上塗抹納粹標誌、種族主義漫畫和辱罵時沒有採取行動。

陪審團在2021年判給迪亞茲近700萬美元的精神痛苦補償性賠償，以及1.3億美元的懲罰性賠償，旨在懲罰非法行為並阻止其在未來發生。

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奧里克去年將補償性賠償金減少到150萬美元，懲罰性賠償金減少到1350萬美元。他認為，這筆錢補償了迪亞茲所面臨的普遍騷擾，同時反映出他在工廠只工作了9個月，而且沒有聲稱有任何身體傷害或疾病。

就業歧視案件很少有超過100萬美元的判決，更不用說九位數的金額了。美國最高法院曾表示，懲罰性賠償金通常不應超過補償性賠償金的10倍。

迪亞茲的律師Lawrence Organ說，他希望新的陪審團能做出比奧瑞克提出的1,500萬美元賠償金更大的裁決，並說服法官有必要作出更高的賠償。

「特斯拉專注於試圖將這一數字降至零，」Organ說，「但這是一種非常憤世嫉俗的觀點，讓一個黑人受到種族騷擾，並暗示這不值得很多錢。」

特斯拉表示，它不容忍歧視，其律師也沒有回應。該公司曾敦促奧瑞克將最初的陪審團裁決減少到不超過60萬美元。



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責任編輯：張瑋婷