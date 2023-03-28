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【新股IPO】內地社交平台Soul再遞交來港上市申請 騰訊有份投資 持股49.9%

股樓投資 12:00 2023/03/28

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內地虛擬社交平台Soul的Soulgate Inc再度遞交來港上市申請，並已委聘美銀及中金公司為聯席保薦人。Soul主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，同時亦提供廣告投放服務。根據其初步招股文件顯示，截至2022年12月底止，Soul月活躍用戶達到2,940萬人，月均付費用戶達170萬人，按年升78.1%；日活躍用戶達950萬人，每名日活躍用戶日均花費時長達到46.4分鐘。集團去年收入達到16.67億元人民幣，按年增長30%。年內虧損收窄至5.08億元人民幣，對比2021年錄虧損13.24億元人民幣。
 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

另根據企業股權架構顯示，公司自2017年起先後進行過7輪上市前融資，引入騰訊(00700)旗下意像架構投資、內地手遊商米哈遊、五源資本等投資者，其中意像架構持有公司上市前約49.9%股份。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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記者：張以正

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