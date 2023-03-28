▲ 【華為造車】華為汽車轉型遇挫折？ 與廣汽埃安合作項目降級為零件供應商

華為被美國封殺下循多方面轉型，包括部署開發汽車相關業務，不過最新與廣汽旗下新能源品牌「廣汽埃安」合作關係生變。廣汽集團 （02238） 周一公和，華為和旗下廣汽埃安合作的「AH8項目」，由聯合開發改為自主開發，華為角色轉為重要供應商參與項目，項目總投資金額也由9.25億元（人民幣）增大至12.3億元。

華為與車企合作主要有三種模式，最深度參與的被稱為「智選模式」，華為深度參與產品開發、設計和銷售，目前僅與賽力斯在「問界AITO」品牌有相關合作。

其次為「Huawei Inside模式」，華為會為車企車款提供全棧智能汽車解決方案，華為原本與廣汽、北汽極狐、長安汽車有相關合作關係。參與程度較淺的方式是零件供應商，華為會向車企供應自動駕駛軟件和硬件。

華為：雙方有充分溝通

華為回應指，AH8是廣汽埃安自主高端車型，廣汽與華為雙方經過充分溝通，根據實際情況綜合判斷，故調整為埃安自主開發，本次調整後華為將繼續以重要供應商身份參與廣汽集團自主品牌車型的開發及合作。另外，廣汽與華為雙方已經在企業數字化轉型、智能網聯汽車解決方案等多個領域開展深入合作，以上合作都將按原計劃推進，並根據實際情況探討互利共贏的新合作項目。

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編輯：麥德銘