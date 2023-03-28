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多次認購新盤「食白果」　用家回流天水圍尋寶　650萬購Wetland Seasons Park特色戶

股樓投資 16:31 2023/03/28

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樓市交投暢旺，新晉屋苑尤其受到市場追捧。中原地產杜官賜表示，天水圍Wetland Seasons Park 6座頂層特色戶，實用面積429平方呎，兩房間隔，連約126平方呎天台，去年12月放盤，當時叫價720萬元，終以650萬元沽出，實用呎價約15,152元。

杜官賜透露，買家為上車客，之前多次認購新盤都未有抽中前籌，日前隨回流二手市場覓盤，心儀Wetland Seasons Park樓齡新，環境清靜，加上本身於區內工作，所以快速購入上址自用。 

資料顯示，原業主於2020年1月以621.65萬元一手買入單位，持貨3年，現賬面獲利28.35萬元離場，物業期內升值4.6%。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

Wetland Seasons Park 天水圍 中原地產 二手市場 私人屋苑

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