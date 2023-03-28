【周大調富格曲@iM網欄】西班牙著名酒莊 香港鄉村俱樂部主題晚宴

日前，有幸與朋友一起出席香港鄉村俱樂部的晚宴。之前到過鄉村俱樂部好幾次，環境優美，交通便利，經香港仔隧道直達。晚宴設於俱樂部的香島廳，席上有母校英華書院舊生會的會長及委員，有機會與舊同學敘舊，認識新朋友，把酒談歡，是一件樂事。

晚宴的主題為西班牙著名酒莊 《La Rioja Alta S.A.》的佳釀。《La Rioja Alta S.A.》酒莊，位於西班牙的著名釀酒區 La Rioja，有超過100年歷史。自1890年創立以來， La Rioja Alta 酒莊一直堅持傳統的釀酒工藝，不斷創新和提高品質，成為西班牙葡萄酒界的佼佼者。當晚餐單如下：

Lagar de Cervera, Albarino 2021

餐前小食

La Rioja Alta, Viña Alberdi Reserva 2018

冰鎮雜果沙律、蜜餞黑毛豬叉燒、避風塘竹炭豆腐粒

La Rioja Alta, Viña Ardanza Reserva 2015

燕窩蟲草花元貝蒸蛋白

La Rioja Alta, Vina Arana Gran Reserva 2014

金腿絲玻璃蝦球

La Rioja Alta, Gran Reserva 904 2011

薑蔥香煎鱈魚

La Rioja Alta, Gran Reserva 890 2010

川椒炒雞球

鮑汁羊肚菌章魚燴飯

桂花冰粉、黑白芝麻卷

正所謂「好的開始，就是成功的一半」。餐前小食以精緻的點心開始，搭配上清新的 Lagar de Cervera, Albarino 2021 。這款白酒具有明顯的果香，酸度適中，刺激味蕾，為接下來的佳餚打開胃口。

半肥瘦的黑毛豬叉燒搭配上 Viña Alberdi Reserva 2018 的單寧和酸度，使得整個口感更加圓潤。竹炭豆腐粒則是一道巧妙運用竹炭的創意菜，其香脆的口感與 Viña Alberdi Reserva 2018 形成了極佳的呼應。

燕窩蟲草花元貝蒸蛋既滋補又清甜。其細膩的口感和濃郁的鮮味與 Viña Ardanza Reserva 2015 的香氣相得益彰，是個優雅的配搭。

金腿絲玻璃蝦球是一道充滿風味的菜餚，蝦球的鮮美與雲南火腿的濃郁滋味形成了絕妙的組合。而 Vina Arana Gran Reserva 2014 的複雜風味與濃郁的口感則為這道菜餚增添了層次感。

薑蔥香煎鱈魚以其鮮嫩的口感及薑蔥香氣著稱，而 Gran Reserva 904 2011 則以其成熟的果香和優雅的單寧為特點。這款陳年的紅葡萄酒與薑蔥香煎鱈魚的搭配，既能突顯魚肉的鮮美，又能平衡薑蔥的辛辣。Gran Reserva 904 中的 904，就是紀念 La Rioja 於1904年跟 Ardanza Winery 合併的里程碑。

川椒炒雞球是一道具有四川特色的菜餚，雞肉搭配麻辣的川椒，味道濃烈。而 La Rioja Alta, Gran Reserva 890 2010 的豐富層次感、絲滑的單寧和悠長的 after taste，為這道菜餚添加活力。平時小吃川菜，以川椒的香辣搭配紅酒，是個巧妙的組合，令人印象深刻，有機會要再試。Reserva 890 正正是紀念首任釀酒師 Monsieur Vigier 的佳作 Reserva 1890。

一道菜餚的成功不僅在於食材的選擇與搭配，還在於對細節的重視。鮑汁羊肚菌章魚燴飯正是這樣一道充滿心思的佳餚。香濃的鮑汁、鮮美的章魚以及口感獨特的羊肚菌，將燴飯的風味提升到了一個全新的高度。桂花冰粉則是一道清新的甜品，其特有的清香與 La Rioja Alta 的紅酒產生了美妙的化學反應，而芝麻卷則以其香甜的口感作為完美收官。

飲飽食醉，再訂購了一打 La Rioja Alta S.A. 佳釀，大滿足。

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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