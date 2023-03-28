▲ 【業績│內房】綠城：部分項目加價 內地樓市初見回暖但難言已經止跌回升

綠城中國 （03900） 中國副總裁李駿指，隨各地政府降低交易稅費，內房銷售量化已趨穩，市場2月已見回暖跡象，預期新房銷售於第二季持穩。他續指，綠城在部分項目提升價格，目前日均銷售額維持2月水平，3月整體推盤量高於1及2月，對今年內房前景審慎樂觀，不會因兩個月的回暖行情已判定市場已止跌回升。

綠城獲得4000億元綜合授信額度支持

市場關注內房流動性情況，綠城執行董事耿忠強指，集團做好現金管控，去年下半年監管部門推出「金融16條」後，銀行授信規模進一步擴大，目前綠城已與14家銀行戰略合作協議，獲得4000億元（人民幣，下同）的綜合授信額度支持，相信2023及2024年債務可提前置換。

綠城去年合同銷售額3003億元，新增27個項目，總建築面積約408萬平方米，預計可售貨值達1,037億元。截至去年底，集團累計已售未結轉金額約3245億元，為未來兩年利潤作出保證。主席郭佳峰稱，集團2021下半年已感到房地產行業開始下行，故去年約1000億的可售貨值集中於北京、上海及杭州等一、二線城市，三、四線城市的去化較困難，今年會在選定的核心城市作精準投資，預期總貨值會超越去年。

綠城末期息增加9%至0.5元

李駿稱，今年第二季末或第三季初，將是集團的供貨高峰期，現有存量資源料可帶來約1500至1600億元銷售額，預期今年新增貨值不會少於去年，2023年整體銷售規模與去年相若，當中以一、二線城市為主，但若市場營銷好，集團將會在靠近三、四線城市的邊緣地區，爭取一點利潤。

綠城去年核心利潤增長11.3%至64.1億元，末期息增加9%至0.5元。期內收入增長26.8%至1271.5億元，現金短債比2.6倍，淨資產負債率62.6%。截至去年底，銀行存款及現金約703.94億元。總借貸加權平均利息成本為4.4%，按年下降0.2個百分點。

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編輯：陳韻妍