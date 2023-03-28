【新股IPO】洲際船務2409明日掛牌 公開發售下限定價3.27元 100%中籤率人人有份

中國綜合航運服務提供商洲際船務(新上市編號：02409)將於明日（29日）掛牌，其香港公開發售部分錄得超額認購約0.14倍。每手1,000股計，一手中籤率100%人人有份；並以招股價下限3.27元定價，其招股價範圍介乎3.27至3.91元；獨家保薦人為中泰國際。





【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

洲際船務上市共引入3名基石投資者，包括湖州吳興、國電海運及Danube Bridge Shipping，合共認購3,549.7萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.1%。





【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得，其中約77%將用於擴充及優化公司的船隊；約10%將用於通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強公司的船舶管理能力，及擴大公司目前於青島、寧波及福州的現有船舶管理營運業務；約3%用於在公司業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技；約10%用於一般營運資金及其他一般企業用途以支持公司的業務營運。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正