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【澳元定存】澳元定存息全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

15:29 2023/03/28

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花旗料下周澳洲仍加息四分一厘。

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聯儲局於4月沒有議息會議，出現1個月空窗期，但其他商品貨幣仍輪流議息，打頭陣是澳洲，將於下周二（4月4日）議息。雖然澳央行早已大打開口牌或暫緩加息；不過，花旗仍料澳洲即將再加息0.25厘才收手。

港銀偷步調升澳元定存息，南商於3月中提高3個月年息0.3厘，新息率至2.6厘，又驟加7天年息1.88厘至11.88厘。

惟專家提醒，澳元息率快見頂，相信定存息再升空間有限，須慎防業界陸續掉頭減息，遂建議避險族宜趁優惠仍在，先鎖定高息，尤其是不少特惠息將於本周五（3月31日）截止。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預料，澳洲央行下月初或會再加息多一次25點子，至3.85厘才見頂。

花旗看好澳元 3個月內料見0.68

廖嘉豪表示，澳紐加商品貨幣中，仍最看好澳元，3個月內料澳元見0.68，未來半年至1年上試0.69，兩年長期目標挑戰0.76高位。

業界建議追息族開立澳元定存暫宜短不宜長，以便觀望下周澳央行的議息結果。

7天高息榜：

  • 建行亞洲15厘
  • 恒生 （00011） 13.9厘
  • 滙豐（HSBC）及渣打香港 （02888） 13厘
  • 中銀香港 （02388） 12厘
  • 南商11.88厘
  • 集友10厘
  • 信銀國際9.8厘

其他存期高息榜：

  • 1個月：花旗7厘
  • 3個月：富邦3.3厘
  • 半年：富邦3.5厘
  • 1年：富邦3.8厘

澳洲已連續10次加息，計及3月7日再加0.25厘後，累加3.5厘；令政策利率現為3.6厘，為2012年5月以來的11年新高。而澳儲行行長於3月8日露口風，擬於4月暫停加息，累當天澳元急跌至約0.6548；全周累挫2.8%，至0.6612。

若下周澳央行忍手，這將是繼加拿大於3月8日議息後已暫停加息，為第2隻主流貨幣自疫後的加息周期告終。

澳元今天（3月28日）暫報0.67，談及短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周澳元兌美元介乎0.65至0.68，兌港元的支持位在5.15，阻力區在5.36。

縱使澳元的加息期快完，但光大證券國際「外匯通」環球市場及外滙策略師黃俊能仍推介澳元為第2季的首選外幣，主要受惠經濟復甦，料澳元今年的低位為0.655，年底重上0.73高位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 加息 澳洲央行 澳元 外幣定期存款 定期存款

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