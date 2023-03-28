【業績速報】綠城去年核心盈利增11%至64億 增派息8.7% 股價跌變升近9%

綠城中國（03900）公布，截至去年底止業績，股東應佔純利27.6億元（人民幣，下同），按年下跌38.3%；若撇除匯兌損益、收購收益、資產減值虧損與撥 回的稅後淨影影後的核心純64.14億元，按年增長11.3%；收入1,721.5億元，增長26.8%。派末期息每股0.5元，按年上升8.7%。

綠城今日（28日）股價初段曾跌0.6%，低見9.69元；但在業績公布後，股價午市急速彈升，最高曾升9.3%見10.66元，至收市報10.6元，升8.7%，成交額1.3億元。

年內綠城合同銷售金額3,003億元，位列全國第四。當中自投項目合同銷售金額2,128億元，其中歸屬於綠城的權益金額約1,224億元，權益比提升至58%。自投項銷售均價約每平方米26,823元。

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銷售回款率102%，繼續維持行業高位，有效支撑現金流及再投資。高能級核心城市的市場地位持續鞏固，一二綫城市銷售額佔比提升至85%，去化率達63%，市場供需較好的長三角區域佔比63%。

集團共有土地儲備項目224個（包括在建及待建），總建築面積約4,959萬平方米，其中權益總建築面積約為2,827萬平方米；總可售面積約為3,333萬平方 米，權益可售面積約為1,892萬平方米；平均樓面地價每平方米約7,582元。

集團總土儲結構進一步優化，一二綫城市貨值佔比78%，長三角區域佔比53%，北京、上海、杭州等十大戰略核心城市貨值達4,307億元，佔比達52%。

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記者：李兆明