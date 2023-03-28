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52年前13.8萬買北角半山私樓　現賺逾2260萬　帳面回報164倍

股樓投資 15:32 2023/03/28

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港島傳統豪宅交投持續轉旺，中原地產林龍南說，北角半山本月錄得12宗樓價逾2000萬元買賣，其中天寶大廈低層低層三房單位，日前以2,280萬元，業主持貨52年，帳面勁賺164倍。 

成交單位為天寶大廈A座低層B室，實用面積1,119平方呎，三房間隔，景致開揚，遠眺海景，連一個車位放售，最初叫價2,500萬元，終累減220萬元，現以2,280萬元易手，實用呎價約20,375元。林龍南透露，買家為用家。 

資料顯示，原業主於1971年4月以13.8萬元連車位買入上址，持貨52年，現帳面獲利2,266.2萬元，物業期內升值164倍。 

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撰文 : 黃卓賢

北角半山 天寶大廈 中原地產 二手市場 私人屋苑

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