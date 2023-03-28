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【中國品牌】OPPO及OnePlus否認撤出歐洲巿場　專利權糾紛阻德國業務發展

科技 16:40 2023/03/28

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OnePlus及OPPO發言人均向外媒表示不會撤出歐洲巿場。圖為OnePlus CEO劉作虎。

中國電子企業步步高旗下的手機品牌OnePlus及OPPO早年已進軍海外巿場，拓展客源。惟近日有傳聞指OnePlus及OPPO均準備全面撤出歐洲。OnePlus及OPPO最新向外媒否認傳言，表示會積極經營歐洲業務。

國內媒體《36氪》近日引述消息人士指，OPPO準備離開德國和英國巿場，歐洲巿場雖對OPPO的產品有興趣，但公司的投資回報率不高，更在虧損下營運。OPPO過去以較緩慢步伐進入歐洲市場，並期望獲得長期收益，但受通脹和俄烏局勢影響，加上手機巿場萎縮，導致該品牌似乎出現撤出巿場的想法。

另一洩密者Max Jambor則表示OnePlus及OPPO將暫停所有在英國、法國及荷蘭的業務，只會留在西班牙、瑞士、意大利和其他歐洲市場。

OPPO和OnePlus最新就報道作出回應，打破相關傳聞。OnePlus日前向外媒《XDA》表示，該品牌不會撤出歐洲和英國巿場，並會在當地市場維持穩定營運，亦會繼續投資在歐洲市場，為用戶提供更多創新的產品和解決方案。而OPPO發言人則向外媒《Android Police》表示，兩間公司都致力發展現有歐洲市場，並在2023年在歐洲推出了幾款產品，今年餘下時間亦將有一系列產品推出，「OPPO和OnePlus會繼續為用戶提供更多創新產品和卓越服務。」

捲Nokia專利糾紛 阻德國業務發展

事實上，有關傳聞源於OPPO、Oneplus與芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）之間的專利戰接連失利。Nokia早前起訴OPPO和OnePlus沒有為使用Nokia的4G及5G專利技術付費，去年德國法院OPPO和OnePlus判處敗訴，導致目前不能在德國為產品刊登廣告，對在德國設立歐洲總部的OPPO造成很大打擊。

責任編輯：歐朗欣

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