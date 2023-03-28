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Bal Residence部分單位減價推　最高減9%　麗新潘銳民：因應市場需求調整

股樓投資 15:41 2023/03/28

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由麗新與市建局合作發展，位於觀塘的新盤Bal Residence更新項目價單，為當中4個樓層合共27伙單位減價，幅度由5%至9%不等，扣除最高共11.75%折扣後，折實實用面積呎價由16,044元起，其中18個單位折實價低於600萬元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，因應市場需求及變化，Bal Residence宣佈將部份單位售價作出特別調整。更新1A價單內5樓、9樓、10樓及15樓全部27個單位價錢，對比上一張價單，調整幅度由5%至9%不等，其中18個單位於折扣後低於600萬元。今次價格是參考同區新樓一房的市場特別優惠價，加上Bal Residence為短期樓花，項目現已在進入拆棚階段，有望短期領取入伙紙，非常適合短期內有住屋需要的買家，單位將於本周五（3月31日）以先到先得的方式公開發售。

部分減價單位例子
單位 面積 原折實價 新折實價 減價幅度
5樓A室 338平方呎 580.69萬 551.65萬 5%
9樓A室 338平方呎 637.08萬 599.66萬 9%
15樓A室 338平方呎 683.14萬 628.52萬 8%

是次減幅最多為9樓全層單位，其中以9樓F室為例子，屬一房間隔，實用面積349方呎，定價由738.4萬元減至672萬元，扣除11.75%折扣後，折實售價593.04萬元，呎價約16,993元。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

Bal Residence 麗新 市建局 觀塘 私人屋苑

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