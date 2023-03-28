Bal Residence部分單位減價推　最高減9%　麗新潘銳民：因應市場需求調整

由麗新與市建局合作發展，位於觀塘的新盤Bal Residence更新項目價單，為當中4個樓層合共27伙單位減價，幅度由5%至9%不等，扣除最高共11.75%折扣後，折實實用面積呎價由16,044元起，其中18個單位折實價低於600萬元。

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，因應市場需求及變化，Bal Residence宣佈將部份單位售價作出特別調整。更新1A價單內5樓、9樓、10樓及15樓全部27個單位價錢，對比上一張價單，調整幅度由5%至9%不等，其中18個單位於折扣後低於600萬元。今次價格是參考同區新樓一房的市場特別優惠價，加上Bal Residence為短期樓花，項目現已在進入拆棚階段，有望短期領取入伙紙，非常適合短期內有住屋需要的買家，單位將於本周五（3月31日）以先到先得的方式公開發售。

部分減價單位例子 單位 面積 原折實價 新折實價 減價幅度 5樓A室 338平方呎 580.69萬 551.65萬 5% 9樓A室 338平方呎 637.08萬 599.66萬 9% 15樓A室 338平方呎 683.14萬 628.52萬 8%

是次減幅最多為9樓全層單位，其中以9樓F室為例子，屬一房間隔，實用面積349方呎，定價由738.4萬元減至672萬元，扣除11.75%折扣後，折實售價593.04萬元，呎價約16,993元。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



同場加映【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機