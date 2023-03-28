迪士尼正式開始裁員7000個 預料下一次裁在下月股東大會前

Walt Disney (DIS) 華特迪士尼公司周一（27日）開始了早些時候宣布的7000人的裁員計劃，根據首席執行官Bob Iger艾格發出的員工信，指公司正在尋求控製成本並創造一個更加 「精簡」 的業務。

據一位熟悉此事的人士稱，公司幾個主要部門，包括迪士尼娛樂、迪士尼公園、體驗和產品以及企業等，都將受到影響。 而迪士尼旗下的運動品牌 ESPN在本次裁員中沒有被提及，預計將被納入以後的幾輪裁員中。

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艾格指，迪士尼將在未來四天內開始通知第一批受裁員影響的員工。第二輪更大的裁員將在4月發生，將「再裁員幾千人」。信中說，最後一輪將在夏季開始前開始。

消息人士證實，最先被裁減的領域之一是電視製作和收購部門，導致高級管理人員開始離職。

公司對裁員的細節一直嚴格保密，內部人士預計裁員將在4月3日迪士尼年度股東大會之前發生。

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記者：張瑋婷