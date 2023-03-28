▲ 【滙豐HSBC】滙豐未來一周定點派「兩餸飯」飯券 港島打工仔限定福利?(附地點)

滙豐 （00005） 轉行改派兩餸飯？滙豐香港近年以「FinFit」概念加強宣傳其個人財富管理服務，最新籌備在3月29日至4月4日期間，以宣傳車 「FinFit號」派發兩餸飯券，寓意市民理想要多元均衡，有兩手準備。

滙豐表示，市民見到FinFit號，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag「#滙豐FinFit」，同時追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，可獲FinFit兩餸飯券一張。

滙豐FinFit送飯券日期及地點（平日：上午11時30分至下午2時30分；周末：下午3時至6時）

3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外）

3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）

3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）

4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）

4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）

4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

滙豐續指，市民領取飯券後，可在4月18日或之前，到上環蘇杭街1號「添飯餸This This Rice」營業時間內免費換領兩餸飯一份，若果想加餸需補每款8元。

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6種。與此同時，88%財政非常健康人堅守量入為出，較相對不健康的人士的比率只有26%。

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