【領展供股】領展「5供1」獲超額認購1.4倍 新基金單位周四起買賣

房託領展(00823) 「5供1」供股宣布供股結果。領展收到其基金單位持有人及投資者就1,022,610,969 個供股基金單位的有效接納及申請。與供股計劃下可供認購總數為425,640,848個基金單位相比，總認購率為240.25%。基金單位持有人申請額外供股，合共622,834,823 個基金單位，佔原來供股總額的146.33%。意味領展今次供股獲超額認購1.4倍。

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行政總裁王國龍表示，房地產市場正重新定價，相信在這次供股之後，領展已準備就緒去抓住這些增長機會。這次供股將進一步鞏固領展作為亞太地區領先的房地產投資者和管理人的地位。

繳足股款的供股基金單位於2023年3月30日(周四)上午9時正開始在香港聯合交易所有限公司買賣，繳足股款供股基金單位的基金單位證書及全部及部分不獲接納之額外認購申請的退款支票將於2023年3月29日(周三)寄發。

扣除支出後，發行配股的淨收益約為185億港元。預期供股所得款項淨額中，約40%至50%將用於償還現有債務及一般營運資金，餘額將用於探索未來的投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辧公室及物流板塊。

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