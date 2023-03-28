【業績速報】嘉里物流去年核心純利增11% 末期股息每股38仙 考慮發可換股債券

嘉里物流（00636）公布2022年全年度業績，股東應佔溢利為 35.79 億元，增長8%，倘計入 2021 年來自已終止經營業務之溢利，則按年下跌 55%；收入增加 10%至 866.49 億元，核心純利增長 11%至 35.72 億元，建議派末期股息每股38仙，將約於6月8日派付。管理層亦表示，在高息環境下，考慮發行較低息的可換股債券。



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按公司業績，綜合物流業務錄得分部溢利13.75億元，增長28%；電子商貿及快遞業務錄得分部虧損8.26億元；國際貨運業務錄得分部溢利47.03億元，略跌3%。集團指出，綜合物流業務受惠本港疫情相關業務而錄溢利增長，而電子商貿及快遞業務分部則因其泰國Kerry Express Thailand業務在去年面對激烈競爭，導致溢利大幅下降。

由於仍處於禁售期，管理層表示未能透露其可換股債券價格，但不會高於7.8億港元，買家料為順豐旗下一子公司。管理層指發債主要目的為募資支持東南亞業務，特別是Kerry Express Thailand業務，以及用以償還部分債務。從利息而言，若成功發債，料比起現時借貸的成本要低。

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展望未來，管理層認為今年業務具挑戰性，而鑑於去年上半年取得佳績，預計今年的業績相較之下會有明顯落差。管理層亦表示與順豐合作進展順利，尤其於空運上。樂觀估算，管理層料亞洲出口最早將於第二季逐步回升，同時其客戶正調整供應鏈，期望可從中發掘業務發展機會。

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責任編輯：鄭昊彤