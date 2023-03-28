【券商點睇】去年業績符預期惟展望令人失望 康師傅股息率或降至5%

美銀證券表示，康師傅控股（00322）去年業績符合預期，但展望令人失望，而且在今年銀行貸款增加及支出計劃下，公司或需要暫停特別中期股息，令股息率降至5%。該行並將其評級由「買入」下調至「中性」，目標價由16.2元下調7%至15元。康師傅周二（28日）收報 12.7 元，跌幅10.4%。

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該行指出，康師傅飲料業務增長前景放緩，今年飲品收入增長的指引為高單位數，低於雙位數增長的預期，特別是考慮到去年第二季及第四季基數較低;盈利指引為35億元人民幣（下同），低於市場預期的約38億元。

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美銀亦提到，隨著銀行貸款增加和今年35億元資本支出計劃，認為康師傅可能需要減少或停止25億元的特別中期股息，以維持現金流動性和淨債務水平。按照目前估值，這可能會使股息率由目前8%至9%，降至5%，因此該行將其今明兩年每股盈利預測分別下調5%及6%。

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責任編輯：鄭昊彤