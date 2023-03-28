【大行報告】大和：CoR稍勝預期 上調中國財險至「跑贏大市」

大和表示，中國財險（02328）的車險的綜合成本率（CoR）按年穩定，非車險CoR目標為少於100%。由於CoR稍勝預期，該行上調集團2023至2024財年的淨利潤5至6%，並將其投資評級由「持有」上調至「跑贏大市」，目標價由7.4元升至8.2元。中國財險周二（28日）截至下午3時30分報8.13元，升幅10.2%。



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該行表示，集團今年目標是汽車保險CoR少於97%。管理層在其內部測試下指引，車險不釋放準備金，因集團認為旅行活動或按年增加導致索賠增加，反欺詐和索賠管理導致的索賠減少將抵銷約1個百分點的按年增長。

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另外集團管理層表示，年初至今索賠頻率已恢復到正常年份水平，並有信心長遠可實現高於GDP的增長。至於近期有關於最近全面放鬆對車險定價的管制，集團認為定價下行空間有限，亦指新車銷量是影響其保費增長的更重要因素。



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責任編輯：鄭昊彤