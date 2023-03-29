【網絡廣告】Google發布年度廣告安全報告　去年移除逾52億個廣告

▲ Google去年還阻止和限制廣告投放在 15.7 億個發布商頁面及14.3 萬個發布商網站。（Google）

Google 今（29日）發布最新的廣告安全報告指出，2022年因違規而移除逾 52 億個廣告、限制逾 43 億個廣告，並暫停逾 670萬個廣告客戶帳戶。

違規原因 包括濫用廣告網絡

Google 表示，近年不良廣告的出現呈上升趨勢，該公司也持續擴大執法力度、打擊不良廣告，例如2021年因違規而移除超過 34 億個廣告，但在去年所移除的數量已達52億個，當中的違規原因包括濫用廣告網絡、不符合當地法律要求、賭博、成人內容及版權問題等。

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此外，Google去年還阻止和限制廣告投放在 15.7 億個發布商頁面及14.3 萬個發布商網站。

為改善用戶在Google的廣告體驗，該公司去年秋季推出「我的廣告中心」（My Ad Center），協助用戶控制所看到的廣告類型，限制可能具有敏感成份的廣告（例如酒精、色情、賭博等）。該服務發布三個月，已錄得逾7,000萬次存取記錄，且有20%用戶調整其廣告偏好。

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去年更新29項廣告政策

另一方面，Google每年都會調整其廣告政策制定與違規處置策略，以預防網絡廣告被濫用，及幫助更多品牌與企業觸及新的客戶。去年就更新了29項相關政策，包括擴大其「金融服務廣告驗證計畫」到10個新國家、擴大對青少年的保護，以及加強競選廣告政策。

記者：陳卓賢

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