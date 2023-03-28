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調查：僅2成美年輕人感愛國重要 價值觀大變

環球社會熱點 16:04 2023/03/28

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美國芝加哥大學旗下的民意研究所公共事務研究中心（NORC Center）和《華爾街日報》合作調查，於3月1日至13日期間訪問1,019人。調查結果發現，愛國、宗教信仰及生育等傳統價值觀重要性正在下降，更只有兩成年輕受訪者認為愛國價值觀重要。

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整體受訪者當中，約38%人認同愛國很重要，約39%人認同保持宗教信仰的重要性。兩者百分比都較機構1998年首次同類調查時大幅下跌，當時7成人認為愛國十分重要，亦有62%人認同保持宗教信仰很重要。

受訪者認同生育、融入社區和努力工作等傳統價值觀的比例亦有所下降。機構4年前調查結果顯示，有8成人認同對他人寬容的價值觀非常重要，但現時已跌至58%。唯一錄得增長的是金錢，最新調查發現43%人士認為非常重要，明顯高於1998年的31%。

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至於年輕一代方面，約23%年齡為30歲以下的成人認同愛國非常重要，而65歲或以上長者認同的比例達59%。約31%年輕人認同宗教信仰非常重要，同樣低於長者的55%。認同生育非常重要年輕受訪者比例更只得23%。

調查同樣發現，不同政治立場在社會問題上分歧明顯。調查詢問受訪者，究竟企業是否採取足夠措施促進種族多元化，及社會在相關方面走得太遠抑或不足。逾半共和黨人認為社會已走得太遠，但僅7%民主黨人有相同觀點。

約61%民主黨人認為多元化政策仍有不足，但認同觀點的共和黨人僅得14%。

民調專家Bill McInturff指，差異揭露美國的轉變。他推測政治分裂、疫情以及對經濟前景感到低迷，都對調查結果產生影響。

責任編輯：李俊儀

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