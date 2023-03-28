移民業主低估價沽匯豪山　換樓客928萬買三房戶

中原地產莊鈞雄表示，黃大仙匯豪山中高層C室，實用面積668平方呎，採三房套房間隔，座向東南方，享開揚市景，最初開價998萬元，議價後以928萬元成文，低銀行估價約8%售出，單位折合實用呎價13892元。新買家為換樓客，見上均造價吸引，即決定入市自用。

據了解，原業主於2012年以568萬元買入單位，近日因移民才決定減價沽貨，持貨11年，現轉手賬面獲利360萬元離場，單位期內升值63%。

據悉，屋苑對上一宗同類型三房單位成交要追溯至今年1月，一伙實用面積同屬668平方呎的高層C室，以1050萬元易手，折合實用呎價15719元，與是次成交單位造價相差12%。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

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