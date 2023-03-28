  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT實體化？】OpenAI投資機械人初創　外界料推出實體版ChatGPT機械人

科技 17:30 2023/03/28

分享：

分享：

1X Technologies的宗旨是創造具有實際應用價值的機械人，以增加全球勞動力。

挪威機械人初創1X Technologies日前宣布完成A2輪融資，融資規模為2,350萬美元（約1.84億港元），由於AI聊天機械人程式ChatGPT的開發商OpenAI有份參與這次融資，因此引發外界對於GPT與機械人結合的猜想。

【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能

1X Technologies的宗旨是創造具有實際應用價值的機械人，以增加全球勞動力。是次融資的主要投資者包括OpenAI旗下創業基金、避險基金「老虎環球」（Tiger Global），以及Sandwater、Alliance Ventures等挪威機構投資者。

據外媒《Tech.eu》報道，1X Technologies將利用這筆資金加大即將推出的雙足機械人NEO的研發力度，以及在挪威和北美大規模生產其首款商用的輪式機械人EVE。

【iOS更新】蘋果發布iOS 16.4正式版　新增21款Emoji、語音隔離通話等功能

該公司創辦人兼行政總裁Bernt Øyvind Børnich表示，通過OpenAI等企業的投資，他們將繼續推動機械人融入人類的生活，填補全球勞動力短缺。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】港人除罩展笑臉　Good Moment夥迪士尼開照相館
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
今日
【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
2023/03/27
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
2023/03/27
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目
2023/03/27
【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目

你可能感興趣

【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
今日 11:30
【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
19:00 2023/03/27
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
15:19 2023/03/27
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
人工智能 科技產品 挪威 機械人

下一篇文章

【中國品牌】OPPO及OnePlus否認撤出歐洲巿場　專利權糾紛阻德國業務發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
【Microsoft Teams】微軟發布新Teams預覽版　運行速度快2倍
【iOS更新】蘋果發布iOS 16.4正式版　新增21款Emoji、語音隔離通話等功能
【iOS更新】蘋果發布iOS 16.4正式版　新增21款Emoji、語音隔離通話等功能
【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目
【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【搶手才】IT人才難聘請更難挽留　宜裝備員工以低代碼開發應對挑戰
【搶手才】IT人才難聘請更難挽留　宜裝備員工以低代碼開發應對挑戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款