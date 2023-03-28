【ChatGPT實體化？】OpenAI投資機械人初創　外界料推出實體版ChatGPT機械人

▲ 1X Technologies的宗旨是創造具有實際應用價值的機械人，以增加全球勞動力。

挪威機械人初創1X Technologies日前宣布完成A2輪融資，融資規模為2,350萬美元（約1.84億港元），由於AI聊天機械人程式ChatGPT的開發商OpenAI有份參與這次融資，因此引發外界對於GPT與機械人結合的猜想。

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1X Technologies的宗旨是創造具有實際應用價值的機械人，以增加全球勞動力。是次融資的主要投資者包括OpenAI旗下創業基金、避險基金「老虎環球」（Tiger Global），以及Sandwater、Alliance Ventures等挪威機構投資者。

據外媒《Tech.eu》報道，1X Technologies將利用這筆資金加大即將推出的雙足機械人NEO的研發力度，以及在挪威和北美大規模生產其首款商用的輪式機械人EVE。

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該公司創辦人兼行政總裁Bernt Øyvind Børnich表示，通過OpenAI等企業的投資，他們將繼續推動機械人融入人類的生活，填補全球勞動力短缺。

責任編輯：陳卓賢

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