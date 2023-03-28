【英國王室】哈里控告小報 因被侵犯私隱失去朋友

英國哈里王子（Prince Harry）去年連同多位名人，起訴英國小報《每日郵報》發行商侵犯私隱。哈里周一（27日）現身英國到法院聽審，代表律師指該報侵犯哈里私隱，以誤導寫作方式導致哈里失去朋友。

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聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）為《每日郵報》（Daily Mail）、《星期日郵報》（Mail on Sunday）及《郵報網站》（Mail Online）的出版商。

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哈里指控ANL旗下媒體涉及多項非法行為，包括聘請私家偵探在汽車和寓所秘密放置監聽設備，及委託他人偷聽私人電話。英國高等法院舉行聽證會，哈里專程由美國加州飛返英國聽審。

哈里的代表律師指，ANL的非法行為剝奪了哈里青少年時期的重要方向。律師指ANL旗下媒體的文章寫作方式誤導哈里，使他因懷疑身邊的朋友或接近他的人向媒體爆料，因此與朋友中斷往來甚至失去他們。

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哈里母親戴安娜王妃（Princess Diana）1997年在躲避狗仔隊追訪期間，不幸發生車禍離世，ANL旗下《每日郵報》其後承諾不會刊登狗仔隊拍攝的照片。

但哈里一方指，ANL的非法行為相當於違背這項承諾。

法院聽證會將於周四（30日）結束。白金漢宮透露，英王查理斯三世（King Charles III）因原有行程安排及周三（29日）赴德國的國事訪問，在哈里今次返英期間無法與其會面。

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責任編輯：鄭錦玲