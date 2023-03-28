鰂魚涌半新屋苑錄蝕讓成交　君豪峰開放式單位四年多貶值7%

美聯物業吳肇基表示，鰂魚涌君豪峰高層M室，實用面積約為214平方呎，為開放式間隔，由於屋苑及單位簇新，加上交通方便，單位樓價合預算，故獲上車用家垂青，並以520萬元成交，折合實用呎價約為24,299元。原業主於2018年5月以約561.64萬元購入物業，是次轉手帳面蝕讓約41.64萬元，或貶值7.4%。

由於屋苑樓齡淺及半新屋苑物業，故亦受到不少追求較新物業的買家垂青，而屋苑本月已錄得約2宗買賣。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁】

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