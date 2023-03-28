【業績速報】太興去年盈轉虧 蝕4315萬元 末期息每股2.5仙 擬推一站式服務APP

太興集團（06811）公布，截至去年12月底，全年業績轉盈為虧，蝕4,315萬元，而2021年同期賺9,970萬元；營業額26.8億元，下跌15.6%。公司派末期息每股0.025元，按年減少49%。連同中期息每股0.025元，全年計共派息每股0.05元，按年跌33%。

太興今日（28日）中午公布業績後，下午股價靠穩，截至2時報1.02元，升3%，成交額24萬元。

集團期內餐廳網絡擁有209家分店，按年滅少10家，其中自營餐廳共207間，特許經營餐廳共2間，位於香港、中國內地及澳門分別為158間、50間及1間。

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旗艦品牌「太興」期內收入10.5億元，下跌28%，收入佔39.4%；「亞參雞飯」收入逆市錄得增長，升33.4%至1.93億元；「敏華冰廳」收入7.2億元，跌5.4%，為集團第二大收入來源；「茶木」收入2.7億元，下跌25.2%。

集團表示，首個綜合流動應用程式即將上架，將提供電子禮券、外賣自取、外賣速遞和預先點餐等一站式服務，既可增加銷售渠道，減低對外賣平台的依賴，亦可培養顧客的忠誠度，旨在將協同效應發揮極致。

往後，集團將繼續增加數碼科技的投入，包括提升現有智能系統的成熟及穩定程度，務求以更理想的營運效率為顧客提供更優質的用餐體驗。

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記者：李兆明