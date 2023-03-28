▲ 【螞蟻集團】支付寶事業群據報啟動近7年來最大高管輪崗 涉及多個部門

內媒報道，螞蟻集團旗下支付寶事業群啟動近7年來最大高管輪崗，是次調整涉及多個部門，多位副總裁、資深總監職務調整，同時支付寶近期新組建了數字化產品事業部和支付寶App事業部。

報道引述螞蟻集團內部知情人士表示，確有高管輪崗調整，雖與外界傳言有所出入，但基本屬實。

報道稱，此次調整後，原支付寶商家開放技術部負責人陳先達，將擔任新組建的數字化產品事業部負責人，統籌設計支付寶面向商家的開放體系。

至於支付寶App事業部，由原支付寶App產品負責人李俊擔任一號位，為支付寶自成立以來，首次圍繞App產品建立獨立的事業部，以拓展其幫助商家實現數字化經營的互聯網業務。

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