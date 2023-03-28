▲ 【業績｜醫藥股】石四藥去年多賺43% 末期息8仙、全年派息增17%

石四藥 （02005） 公布去年業績，收入64.34億元，按年增20.1%；純利11.23億元，按年增42.9%；每股賺0.3761元，派末期息0.08元，按年增14.3%；全年派0.14元，按年多16.7%。

去年內地推進藥品集採及疫情波動，但石四藥加大製劑、重點製劑品種及大宗原料藥和藥包材的市場拓展，帶動去年市場份額、銷售規模。石四藥去年毛利率55.4%，按年降3.8個百分點，主要受累原料藥佔收入比例增加，但銷售費用亦有所下降。

石四藥料今年輸液經營計劃銷量不低於18億瓶 （袋），按年增長約14%以上，保持適度增長水平，同時會提升治療性輸液的銷售佔比。原料藥經營上，目標2023年全年產銷7,000噸咖啡因。

石四藥透露會繼續積極推進博生醫材轉板、原料藥業務國內分拆上市工作。

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編輯：李哲毅