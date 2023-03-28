▲ 【業績｜內房】保利置業全年少賺60% 末期息大削64%至4.8仙 主席：確保今年經營性現金流轉正（第二版）

保利置業 （00119） 公佈截至去年底業績，全年純利按年減少60.4%至8.2億元（人民幣，下同）；收入按年增35.7%至411.3億元。保利置業派末期息4.8港仙，按年減少64.4%。

保利置業去年合約銷售按年減少11%至502億元，合約銷售面積239.9萬平方米，其中常熟保利瓏悅居實現一年內拿地、開盤並售罄的記錄。集團2022年於上海、深圳、寧波和崑山等城市共獲取10個開發項目，新增土地儲備中建築面積172.4萬平方米。

公司董事總經理王健認為，今年房地產市場競爭仍然激烈，不設合約銷售目標，目前首兩個月的合約銷售按年整體下滑，不過，他又指，市場各方參與人數增加將利好房地產行業，料今年銷售有望穩步恢復。他又引用克爾瑞發布的數據指，百城房價指數呈下跌趨勢，但該指數有結構性的不足，無需過度關注。

目前，保利置業年內共有85個項目實現銷售結轉，結轉金額為390億元，受累於內地房地產市場銷售疲弱，部分結轉項目的毛利率顯著下滑。公司副總經理及財務總監劉忱表示，截至去年底，集團已售未結轉規模為490億元，預計當中有約310億元可以在明年結轉，銷售毛利率則介乎18至20%。

市場關注內房地企的資產負債比率，去年保利置業的資產負債比率按年跌0.9個百分點至79.4%，槓桿比率則有所上升，公司副總經理及財務總監劉忱表示，去年內地房地產環境嚴峻，爲確保經營現金流保持穩健，去年拓展直接融資渠道，並發行80億元公司債。他補充指，該部分的融資期限較長，且利率較便宜，可進一步改善公司負債結構，未來繼續以長債置換短債，並降低融資成本。目前，保利置業的融資成本按年降低0.3個百分點至4.27%。

調整投資佈局結構 確保經營性現金流轉正

展望未來，公司認為，內房市場需有新供需平衡點，未來兩年房企將以現金流為經營核心，董事局主席萬宇清表示，未來將調整投資佈局結構，確保今年公司經營性現金流轉正，投資銷售比要控制在40%左右，投資對象聚焦在長三角大灣區、省會城市及強二線城市；加快去庫存去產成品步伐。

（第二版加入業績會内容）

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記者：宋佩恩、伍鍵文

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