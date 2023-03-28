  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房】保利置業全年少賺60%　末期息大削64%至4.8仙　主席：確保今年經營性現金流轉正（第二版）

股市 18:19 2023/03/28

分享：

分享：

【業績｜內房】保利置業全年少賺60%　末期息大削64%至4.8仙　主席：確保今年經營性現金流轉正（第二版）

保利置業 （00119） 公佈截至去年底業績，全年純利按年減少60.4%至8.2億元（人民幣，下同）；收入按年增35.7%至411.3億元。保利置業派末期息4.8港仙，按年減少64.4%。

保利置業去年合約銷售按年減少11%至502億元，合約銷售面積239.9萬平方米，其中常熟保利瓏悅居實現一年內拿地、開盤並售罄的記錄。集團2022年於上海、深圳、寧波和崑山等城市共獲取10個開發項目，新增土地儲備中建築面積172.4萬平方米。

公司董事總經理王健認為，今年房地產市場競爭仍然激烈，不設合約銷售目標，目前首兩個月的合約銷售按年整體下滑，不過，他又指，市場各方參與人數增加將利好房地產行業，料今年銷售有望穩步恢復。他又引用克爾瑞發布的數據指，百城房價指數呈下跌趨勢，但該指數有結構性的不足，無需過度關注。

目前，保利置業年內共有85個項目實現銷售結轉，結轉金額為390億元，受累於內地房地產市場銷售疲弱，部分結轉項目的毛利率顯著下滑。公司副總經理及財務總監劉忱表示，截至去年底，集團已售未結轉規模為490億元，預計當中有約310億元可以在明年結轉，銷售毛利率則介乎18至20%。

市場關注內房地企的資產負債比率，去年保利置業的資產負債比率按年跌0.9個百分點至79.4%，槓桿比率則有所上升，公司副總經理及財務總監劉忱表示，去年內地房地產環境嚴峻，爲確保經營現金流保持穩健，去年拓展直接融資渠道，並發行80億元公司債。他補充指，該部分的融資期限較長，且利率較便宜，可進一步改善公司負債結構，未來繼續以長債置換短債，並降低融資成本。目前，保利置業的融資成本按年降低0.3個百分點至4.27%。

調整投資佈局結構    確保經營性現金流轉正

展望未來，公司認為，內房市場需有新供需平衡點，未來兩年房企將以現金流為經營核心，董事局主席萬宇清表示，未來將調整投資佈局結構，確保今年公司經營性現金流轉正，投資銷售比要控制在40%左右，投資對象聚焦在長三角大灣區、省會城市及強二線城市；加快去庫存去產成品步伐。

（第二版加入業績會内容）

相關文章：

【業績│內房股】瑞安房地產去年少賺45%　末期息削24%至6.4仙　現價股息率仍達10厘

【業績│內房股】龍湖去年純利增2%、末期息大減35%至0.8人幣　擁逾700億現金、今年無境外債到期（第二版）

記者：宋佩恩、伍鍵文

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

港股 經濟 業績公布 保利 保利置業集團（00119）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】交易所OKX設港公司申虛擬資產牌照　近年銀行對行業信心提高

下一篇文章

【美股期貨】5月加息機率逾5成　美債息回升　道指期貨升14點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】5月加息機率逾5成　美債息回升　道指期貨升14點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】5月加息機率逾5成　美債息回升　道指期貨升14點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB　拆解「特價」買SVB真相　FDIC罕有5厘息支援交易
【SVB】美股瘋炒第一公民銀行變身SVB　拆解「特價」買SVB真相　FDIC罕有5厘息支援交易
【恒指夜期+北水】北水續錄近29億淨流入　主力吸騰訊美團　恒指夜期升110點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續錄近29億淨流入　主力吸騰訊美團　恒指夜期升110點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款