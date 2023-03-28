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【業績｜內房】保利置業全年少賺60%　末期息大削64%至4.8仙

股市 14:12 2023/03/28

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【業績｜內房】保利置業全年少賺60%　末期息大削64％至4.8仙

保利置業 （00119） 公布截至去年底業績，全年純利按年減少60.4%至8.2億元（人民幣，下同）；收入按年增35.7%至411.3億元。保利置業派末期息4.8港仙，按年減少64.4%。

保利置業去年合約銷售按年減少11%至502億元，合約銷售面積239.9 萬平方米，其中常熟保利瓏悅居實現一年內拿地、開盤並售罄的記錄。集團2022年於上海、深圳、寧波和崑山等城市共獲取10個開發項目，新增土地儲備中建築面積172.4萬平方米。

集團認為，內房市場需有新供需平衡點，未來兩年房企將以現金流為經營核心，加強市場研究和預判能力；加大去庫存力度，調整土儲和產品結構，逐步改善資本和資產質量。

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記者：宋佩恩

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