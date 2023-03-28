美國校園槍擊案6死 跨性別槍手事前繪地圖配備3槍

美國田納西州納什維爾（Nashville）周一（27日）發生校園槍擊案，一名跨性別槍手闖進校園開槍殺死6人，其中一半受害者為兒童。警方已擊斃槍手，指槍手犯案前繪製校園地圖及配備了3把槍，為有預謀犯案。

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涉案的Covenant School是一間基督教學校，校内有200名年齡介乎3至12歲的學生。28歲槍手黑爾（Audrey Hale）為校友，當地周一早上從學校大樓側面的一扇門開槍闖入校園。

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黑爾入校後首先於走廊游盪，當時手執一把突擊步槍，左臀上則掛著另一把相似槍械。黑爾在校内開槍殺死3名9歲學生、兩名同為61歲的看門校工及老師、60歲校長。

警方其後接報到場，於學校二樓擊斃黑爾。警方指黑爾身上最少配備三把槍，案發後搜查黑爾的寓所，發現其繪製的校園地圖和一份襲擊宣言。

納什維爾警局局長德雷克（John Drake）透露，不排除黑爾因過往必須就讀該校感怨恨而犯案。

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據悉，黑爾本來計劃造成更大傷亡，事前也制定了攻擊同區另一所學校的計劃，但因該校保安完善而放棄。

警方也表示黑爾應為一名跨性別女性，但黑爾於網上的資料卻選擇使用他（he/him）作為其代詞，或自認為男性。

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責任編輯：鄭錦玲