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中國留學生在英判囚逾2年 追穆斯林女失敗狂發短訊送豬肉

環球社會熱點 13:44 2023/03/28

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現年21歲的中國男子馬凱晨（Kaichen Ma，音譯）在英國留學期間，因迷上一名穆斯林女生，遭拒愛仍用44個電話號碼狂發訊息滋擾對方，更向女生送上豬肉。馬凱晨承認跟蹤和企圖妨礙司法公正等控罪，被判監28個月，服刑後將被驅逐出境。

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控方律師Matthew Bean指，馬凱晨與穆斯林女子去年9月30日在一間夜店認識，並交換聯絡方式，數日後曾約會。當時在一間土耳其餐廳用膳，然後去觀賞電影。馬凱晨在送女方回宿舍路上試圖親吻對方，並撫摸其手臂。

女方當時已表態拒絕，但馬凱晨仍不斷作出騷擾行為。雖然女生封鎖馬凱晨的電話號碼，但馬凱晨卻用多達44個電話號碼不斷嘗試聯絡她。兩人雖然修讀不同課程，但馬凱晨亦會出現在對方課堂上，令女方感到恐懼且疲累。

馬凱晨去年12月1日首次被捕，其後獲准保釋，但其中一項保釋條件是不能再度聯絡或接近女事主。他同月卻違反要求再度聯絡女事主，請求對方手下留情放棄起訴他。

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他提議支付對方自己一個月的薪金，以換取不被追究，惟同時警告女生不要將自己違反保釋條件的行為告知警方。

馬凱晨亦為女方訂了一張飛往北京的機票，認為兩人可以一同前往中國。他明知女方為土耳其裔及穆斯林的情況下，提及阿美尼亞大屠殺，並曾向對方送一公斤豬肉。

女生因馬凱晨行為感到害怕，未能離開宿舍而曠課兩周。她今年1月返回杜倫大學（Durham University）時更需母親陪同。馬凱晨同月30日，於街上接近女事主時再次被捕。

法官James Adkin表示，他的行為令人感到不安、偏執及具有強迫性，對女生造成極大影響。最終馬凱晨被判監28個月，15年內禁止接觸或接近女方，服刑完畢後將被驅逐出境。

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責任編輯：李俊儀

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