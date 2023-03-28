  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】景順趙耀庭：亞洲及新興市場的歐美銀行風險敞口偏低　中資股仍值得投資

股市 13:20 2023/03/28

分享：

分享：

【大行看法】景順趙耀庭：亞洲及新興市場的歐美銀行風險敞口偏低　中資股仍值得投資

歐美銀行問題暫時紓緩，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，銀行接二連三出現問題的可能性不大，而且亞洲及新興市場持有歐美銀行資產的比重偏低，相信中資股在內地消費及經濟復常帶動下，仍然值得投資。

趙耀庭指，新興市場的歐美銀行風險敞口約佔經濟增長約10%，中國的風險敞口更低至2%，故歐美銀行危機的風險受控，而且自97/98年亞洲金融風暴以來，亞洲的銀行業經歷改革，加強對銀行的管理標準，目前亞洲銀行的資金緩衝相當強勁。

料消費市道會有U型反彈

中國今年重新開關，他認為，中央致力支持經濟增長，貨幣政策亦有利於經濟復甦，即使房地產市場不反彈，中國經濟增長仍有可能達5.5%，高於中央的5%目標，當中消費會是推動經濟增長的主要動力，預料消費市道會有U型反彈。

趙耀庭稱，雖然存在地緣政治風險，但歐美經濟料軟著陸，加上中國經濟增長或較預期為佳，故目前仍是投資中資股的好時機，相信未來經濟數據會逐漸反映經濟加快的情況，基本面依然良好。

相關文章：【大行看法】許長泰：市場觀望兩會後續具體政策　料港股短期膠著　

相關文章：【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升　或引發市場崩潰

【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】美團業績勝預期後市點走？ 4大內銀股業績前瞻

編輯：陳韻妍

港股 中國市場 貨幣政策 經濟 中國 亞洲 銀行 新興市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜醫藥股】石四藥去年多賺43%　末期息8仙、全年派息增17%

下一篇文章

【業績｜生科股】聖諾醫藥去年虧損收窄至8830萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【馬雲行蹤】馬雲親身粉碎「拒政府邀回國」傳聞　行完香港Art Basel已回杭州、阿里股價終倒跌（有圖）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升50點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【鱷王看法】橋水達里奧警告：世界正面臨三個地震式巨變
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升35點　滙豐ADR高港2%（不斷更新）
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【瑞信危機】沙特國家銀行董事長辭職　一句話觸發市場對瑞信信心崩塌
【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%
【國產ChatGPT】百度「文心一言」應用產品發佈會臨時改為閉門溝通會　據報推「文心千帆」企業級平台　股價全日跌3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款