▲ 【大行看法】景順趙耀庭：亞洲及新興市場的歐美銀行風險敞口偏低 中資股仍值得投資

歐美銀行問題暫時紓緩，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，銀行接二連三出現問題的可能性不大，而且亞洲及新興市場持有歐美銀行資產的比重偏低，相信中資股在內地消費及經濟復常帶動下，仍然值得投資。

趙耀庭指，新興市場的歐美銀行風險敞口約佔經濟增長約10%，中國的風險敞口更低至2%，故歐美銀行危機的風險受控，而且自97/98年亞洲金融風暴以來，亞洲的銀行業經歷改革，加強對銀行的管理標準，目前亞洲銀行的資金緩衝相當強勁。

料消費市道會有U型反彈

中國今年重新開關，他認為，中央致力支持經濟增長，貨幣政策亦有利於經濟復甦，即使房地產市場不反彈，中國經濟增長仍有可能達5.5%，高於中央的5%目標，當中消費會是推動經濟增長的主要動力，預料消費市道會有U型反彈。

趙耀庭稱，雖然存在地緣政治風險，但歐美經濟料軟著陸，加上中國經濟增長或較預期為佳，故目前仍是投資中資股的好時機，相信未來經濟數據會逐漸反映經濟加快的情況，基本面依然良好。

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編輯：陳韻妍