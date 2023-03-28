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【業績｜生科股】聖諾醫藥去年虧損收窄至8830萬美元

股市 13:10 2023/03/28

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【業績｜生科股】聖諾醫藥去年虧損收窄至8830萬美元

生科股聖諾醫藥 （02257） 公布去年業績，其他收入211.4萬美元，按年增5.0倍；虧損8829.9萬美元，按年收窄58.6%；每股虧損1.16美元。不派息。

聖諾醫藥稱，鑒於全球宏觀經濟的不確定性，為確保有充足的現金儲備，公司已優先將資源分配至潛力較大項目，暫停放緩其他項目的開發。

聖諾醫藥今年首季就無菌凍乾藥物STP705治療isSCC的III期臨床研究方案與美國藥監局FDA展開溝通。另外，去年公司2月公佈STP705治療BCC的II期臨床試驗，最終數據預計將於2023年次季發布。STP705用於局部減脂概念驗證式I期臨床研究預期今年下半年完成及預期中期數據將於次季取得。

另一無菌凍乾藥物STP707用於治療實體瘤的I期臨床試驗亦已於2022年下半年獲批准擴展至台灣地區，公司計劃在亞太地區擴大其腫瘤臨床研究。

相關文章：

【生科股】聖諾醫藥跌近2%　無視若干股東承諾自願禁售至年底　涉3383萬股、佔已發行股38%

【生科股】聖諾醫藥料首款產品最快2024年美國遞新藥上市申請　針對治療皮膚鱗癌與基底細胞癌

編輯：李哲毅

港股 聖諾醫藥－B（02257）
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