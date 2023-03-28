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【優品360】林子峰及許毅芬落實甩手49%股權　國企招商局折讓3成入場、股價跌約1成半

股市 13:04 2023/03/28

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【優品360】林子峰及許毅芬落實甩手49%股權　國企招商局折讓3成

優品360 （02360） 去年預告，國企招商局海通有意向創辦人林子峰、許毅芬收購4.9億股，相當於優品360總股本49%。事隔近半年，優品360宣布，招商海通擬以總代價8.6億元入股，相當於每股1.76元。完成交易後，林子峰、許毅芬合計持股將由75%降至26%，並受禁售36個月承諾、股份質押協議、不競爭契據規限。

招商海通入股價1.76元，不單較優品360周一收市價2.49元折讓29%，也較優品360首次披露招商海通有意入股前的股價2.12元，折讓17%。

由於招商海通收購逾3成已發行股本，依例須有要約人向優品360獨立股東提出收購要約，但要約價為每股1.76元。據公告，由賣方許毅芬作要約人，她表明無意私有化而且不會提高要約價。

優品360今日股價跌逾約一成半，最新報2.13元。

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