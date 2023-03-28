▲ 【業績｜服裝股】利華控股末期息增派2.5倍至8.5仙、股息率13.9厘 去年純利增至1451.7萬美元

利華控股 （01346） 公布去年營收2.17億美元，按年增51.2%；純利1451.74萬美元，按年增236.2%；每股賺2.28美分，派末期息每股8.5港仙，按年多2.4倍。利華控股中午收報0.61元，升1.67%，以此推算，股息率13.9厘。

利華控股指，疫後消費者需求回彈帶動去年收益。不過利華控股提到，去年上半年，消費需求反彈及供應鏈斷裂同時發生，品牌及零售商仍根據對疫情後需求將持續回彈的預測，提早訂購大量貨品。然而，疫情後回彈需求去年中期左右開始減弱，自此以來，送達零售商倉庫的貨品遠超過需求，導致大量存貨囤積。

利華控股料業界存貨過剩導致品牌及零售商近月減少訂購貨品，甚至可能導致主要經濟體陷入衰退，同時消費者需求進一步減弱，新貨品的訂單可能會更大幅地減少。

利華控股預期，公司也無法幸免業界需求下降影響，因此，2023年有機增長很可能會變得更温和，又稱會繼續透過併購加速增強影響力提升一站式服務，及推動數字化轉型。

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編輯：李哲毅