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【業績│餐飲股】太興集團盈轉虧淨蝕4320萬元、末期息減49%至2.5仙　旗下邊個品牌仍可逆市增長？

股市 12:41 2023/03/28

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【業績│餐飲股】太興集團盈轉虧淨蝕4320萬元、末期息減49%至2.5仙　旗下邊個品牌仍可逆市增長？

太興集團 （06811） 去年盈轉虧，淨虧損4320萬元，當中包括物業廠房及設備以及使用權資產減值虧損4020萬元。收益減少15.7%至26.75億元。太興末期息減少49%至2.5仙，全年派息減少33%至5仙。

太興毛利率仍提升0.3個百份點至72.6%

太興指，雖然去年受全球通脹影響，食物價格備受壓力，但集團積極優化內部管理及採取有效的成本控制措施，毛利率仍提升0.3個百份點至72.6%。截至去年底，現金及現金等價物為2.83億元。

集團去年獲得政府補助5190萬元，當中包括收取與疫情相關的紓困補貼，用以支付員工薪酬及工資，令員工成本下降12.2%至9.49億元。

「亞參雞飯」收益按年顯著提升33.4%

截至去年底，集團餐廳網絡擁有209間餐廳，按年減少10間，其中自營餐廳共207間，特許經營餐廳共2間，位於香港、內地及澳門分別為158間、50間及1間。

其中，東南亞美食品牌「亞參雞飯」逆市增長，收益按年顯著提升33.4%至1.9億元，佔集團總收益提高2.6個百分點至7.2%，期內在港增設5間分店，內地增設1間分店。

將增加在香港機場的分店

至於旗艦品牌「太興」，收益減少28%至10.5億元，佔總收益降6.7個分點至39.4%。「敏華冰廳」收益則減少5.4%至7.2億元，佔總收益提高2.9個百分點至26.9%。台式休閒餐廳「茶木」收益則跌25.2%至2.73億元，佔總收益降至10.2%。

太興指，香港業務營業額在下半年開始回升，12月尤其明顯，集團對本港經濟復甦感到樂觀，即將增加在香港國際機場的分店，同時正審慎物色各遊客區的舖位，在選址和租金合適的條件下或將新增分店，繼續擴闊業務版圖。內地方面，集團密切觀望其疫後復甦狀況，並已作好部署，將重心聚焦於大灣區。

相關文章：【業績｜餐飲股】九毛九升1%　按年少賺86%　末期息減至1仙

相關文章：【業績｜餐飲股】百勝中國去年淨利潤4.4億美元　按年跌55%

相關文章：【業績｜餐飲股】太興集團上半年倒蝕5250萬元　派息2.5港仙

編輯：陳韻妍

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