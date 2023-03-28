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【業績】深圳國際全年少賺65%　股息削69%至0.257元、周息率跌至不足4厘

股市 12:35 2023/03/28

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【業績】深圳國際全年少賺65%　股息削69%至0.257元、周息率跌至不足4厘

早前已發盈警的深圳國際 （00152） 公布，2022年盈利按年跌65%至12.5億元，較盈警預告跌至少69%溫和。深圳國際末期息雖增一倍至0.257元，但不再派發特別股息，全年度股息按年跌69%至0.257元。

以深圳國際中午收市價6.58元計，公司周息率跌至3.75厘。

深圳國際期內收入按年跌16%至155億元，經營盈利跌26%至70.8億元。公司解釋，收入和盈利下跌主要是由於聯營公司深圳航空、附屬公司深圳高速公路財務表現大幅低於前一年度，而且人民幣貶值也引發匯兌虧損。

深圳航空去年虧損達128億港元，深圳國際入帳虧損26.7億元。深圳高速即使受惠於聯營公司減資而確認投資收益，令去年盈利僅跌27%至23億元，但深圳國際採用香港財務報告準則，從深圳高速入帳的應佔盈利按年跌60%至6.51億元。

相關文章：

【業績】深圳國際2021年盈利跌11%、末期息+特別息共派0.828港元、股息率達10厘

編輯：麥德銘

業績公布 港股 深圳國際（00152）
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