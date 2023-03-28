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【Zoom AI】Zoom夥OpenAI升級AI助理　引入AI生成摘要功能

科技 16:00 2023/03/28

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用戶也可指定不同語氣，例如正式的、友善的、認真的或開玩笑的語氣，讓Zoom IQ撰寫不同長度的內容。（Zoom）

ChatGPT的興起，促使不少商業軟件平台積極開發AI功能。繼客戶關係管理軟件服務供應商Salesforce推出AI客戶關係管理技術EinsteinGPT後，視像會議平台Zoom也宣布與OpenAI合作，升級其AI助理Zoom IQ，包括引入AI生成的會議摘要功能。

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Zoom表示，Zoom IQ將新增會議摘要功能，例如當有用戶開會遲到而過某些環節，就可通過AI向他們簡介會議所發生的重點事情和內容，以盡快趕上進度；而除總結視像通話外，用戶還可以生成團隊聊天的簡明概覽。

指定不同語氣    起草電郵回覆

此外，用戶也可指定不同語氣，例如正式的、友善的、認真的或開玩笑的語氣，讓Zoom IQ撰寫不同長度的內容；又或通過分析聊天對話內容，為用戶以正確的詞語，起草電郵回覆等。

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雖然Zoom未有具體說明將如何使用OpenAI的軟件，但就將其描述為更廣泛地推進AI的一部分，包括Zoom自家設計的機器學習模型。

責任編輯：陳卓賢

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