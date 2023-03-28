  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iOS更新】蘋果發布iOS 16.4正式版　新增21款Emoji、語音隔離通話等功能

科技 14:15 2023/03/28

分享：

分享：

新增的21款Emoji中，包括粉紅色和水藍色的愛心；水母、烏鴉、鵝等新動物；以及扇子、豌豆及Wi-Fi等手勢和物品。（法新社）

蘋果（Apple）日前發布iOS 16.4正式版，是次更新有9大重點，包括6大新功能及修復3項漏洞。例如：新增21款表情符號（Emoji）、語音隔離、網頁推送通知等功能，及改善iPhone 14和iPhone 14 Pro的「車禍偵測」功能。

新增的21款Emoji中，包括粉紅色和水藍色的愛心；水母、烏鴉、鵝等新動物；以及扇子、豌豆及Wi-Fi等手勢和物品。

【蘋果電影】Apple擬年花78億元　製作院線電影

語音隔離   接收對話更清晰

此外，在進行網絡通話時使用「語音隔離」功能，系統會優先考慮使用者的聲音，再通過iPhone麥克風過濾、隔絕周圍的環境噪音，使通話的另一端可更清楚聽到講者的聲音。

在iOS 16.4中，除可支援「漸進式網絡應用程式」（PWA）的網頁加入iPhone主畫面，使其變成一個獨立App外，還可以設定在主畫面、鎖定畫面上接收到從網頁傳來的通知。

【蘋果漏洞】自家Apple Music音樂資料庫　竟出現於他人播放列表上？

iCloud共享圖庫  檢測重複照片

其他的新功能還包括iCloud共享圖庫檢測重複照片、在天氣App 的地圖模式下使用旁白功能、在「輔助使用」設定加入「調暗閃爍燈光」新功能。

至於修復方面，就包括改善iPhone 14和iPhone 14 Pro的「車禍偵測」功能、修正兒童的「購買前詢問」要求或無法顯示在家長裝置上的問題，以及解決Matter相容的恆溫器在與Apple「家居」配對後可能沒有回應的情況。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】港人除罩展笑臉　Good Moment夥迪士尼開照相館
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用
2023/03/17
【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用
【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用
2023/03/20
【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用
【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出
2023/03/20
【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出
【機迷熱話】Microsoft手遊商店　最快明年登陸iOS＋Android裝置
2023/03/21
【機迷熱話】Microsoft手遊商店　最快明年登陸iOS＋Android裝置

你可能感興趣

【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用
15:21 2023/03/17
【iPhone動態島】支援展示NBA實時比分　料蘋果再擴展動態島應用
【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用
13:00 2023/03/20
【蘋果摺機】蘋果研摺疊屏幕保護　料iPad搶先使用
【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出
16:00 2023/03/20
【藍剔認證】Meta藍剔認證付費方案　美國搶先推出
Apple 網絡保安 人工智能 5G 手機Apps Emoji 科技產品 社交平台 雲端 iPhone 14 Pro

下一篇文章

【國家安全】拜登禁止美國所有政府機構　採用商業間諜軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目
【AI天氣女郎】俄羅斯電視台推AI 女主播　負責天氣預報節目
【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據
【AI大戰】微軟警告AI聊天機械人競爭對手　停止採用Bing搜尋數據
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【人工智能】建立「AI人才發展戰略」　培養合適員工轉型
【Levi's轉型】Levi's夥AI初創　藉AI模特兒展示時尚服裝
【Levi's轉型】Levi's夥AI初創　藉AI模特兒展示時尚服裝
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
【AI安全】法國擬在奧運使用AI監控鏡頭　或侵犯公民自由
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款