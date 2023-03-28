【iOS更新】蘋果發布iOS 16.4正式版　新增21款Emoji、語音隔離通話等功能

▲ 新增的21款Emoji中，包括粉紅色和水藍色的愛心；水母、烏鴉、鵝等新動物；以及扇子、豌豆及Wi-Fi等手勢和物品。（法新社）

蘋果（Apple）日前發布iOS 16.4正式版，是次更新有9大重點，包括6大新功能及修復3項漏洞。例如：新增21款表情符號（Emoji）、語音隔離、網頁推送通知等功能，及改善iPhone 14和iPhone 14 Pro的「車禍偵測」功能。

新增的21款Emoji中，包括粉紅色和水藍色的愛心；水母、烏鴉、鵝等新動物；以及扇子、豌豆及Wi-Fi等手勢和物品。

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語音隔離 接收對話更清晰

此外，在進行網絡通話時使用「語音隔離」功能，系統會優先考慮使用者的聲音，再通過iPhone麥克風過濾、隔絕周圍的環境噪音，使通話的另一端可更清楚聽到講者的聲音。

在iOS 16.4中，除可支援「漸進式網絡應用程式」（PWA）的網頁加入iPhone主畫面，使其變成一個獨立App外，還可以設定在主畫面、鎖定畫面上接收到從網頁傳來的通知。

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iCloud共享圖庫 檢測重複照片

其他的新功能還包括iCloud共享圖庫檢測重複照片、在天氣App 的地圖模式下使用旁白功能、在「輔助使用」設定加入「調暗閃爍燈光」新功能。

至於修復方面，就包括改善iPhone 14和iPhone 14 Pro的「車禍偵測」功能、修正兒童的「購買前詢問」要求或無法顯示在家長裝置上的問題，以及解決Matter相容的恆溫器在與Apple「家居」配對後可能沒有回應的情況。

責任編輯：陳卓賢

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