【宣傳策略】疫下Crocs銷量增200%　預期再創高峰

不少企業在疫下的生意額都飇升，Crocs是其中一員，雖然其貌不揚而被詬病，但其易穿易脫的特性，讓人們在隔離期間無論是在家中、花園或廚房走來走去都相當方便，自2019年以來其銷量已增長了近200%。

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疫情之後世界恢復了常態，但並沒改變人們穿著Crocs的習慣。Peloton、Etsy和Zoom的股價和銷售額於疫後回落，但Crocs卻仍然表現突出，自2020年1月以來飆升了167%。Crocs 行政總裁Andrew Rees表示，投資界認為Crocs是疫下的受益者，品牌銷售將在疫後回歸常態，但他認為可能性很低。

Crocs上個月宣布季度銷售額增長61%後，預期今年的增長將會再創新高，集團並已制定進取的商業計劃，承諾會實現更強勁的利潤和收入。Crocs 去年11月預計，其同名鞋履系列的收入將在3年內達到50億美元以上，增幅接近90%，品牌認為調整後營利率將保持在26%左右。

Crocs非常擅長在社交媒體培養忠實的客戶群，它在Twitter上擁有16.5萬名粉絲，TikTok逾92萬、Instagram 160萬， Facebook 690萬。根據Piper Sandler調查顯示，Crocs在Z世代消費群中越來越受歡迎，品牌於2017年的鞋履排行榜佔據第38名，去年秋季已躍升至第5位。

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責任編輯：歐陽佩

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