【業績｜物管股】華潤萬象升逾2%　去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙　終止收購民企物管諸暨祥生（第二版）

▲ 【業績│物管股】華潤萬象去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙 終止收購民企物管諸暨祥生

華潤萬象生活 （01209） 去年扣除投資物業重估等因素影響的核心純利按年增長30.7%至22.25億元（人民幣，下同），列賬純利增長27.9%至22.06億元。華潤萬象末期息增13%至0.312元（約0.357港元），全年派息0.502港元。派息比率按年提升8個百分點至45%。

華潤萬象升2.6%，報40元。

期內，收入按年增長35.4%至120.2億元，其中，住宅物業管理服務板塊收入增長46.9%至78.02億元；商業運營及物業管理服務板塊增長18.2%至42.14億元；全年毛利率下降1個百分點至30.1%，毛利則增30.9%至36.11億元。

物業管理在管建築面積為2.91億平方米

截至去年底，集團提供物業管理服務的總合約面積達3.49億平方米，總在管面積達2.91億平方米，分別按年增長78.0%及87.3%，第三方合約面積及在管面積佔比分別達61.2%和57.6%；提供商業運營服務的已開業購物中心數量為84個，已開業寫字樓數量為27個，並有2個已開業購物中心分租項目；新獲取13間第三方購物中心，總建築面積提升115萬平方米。

提及物管行業毛利率趨勢，首席財務官陽紅霞指，面對監管壓力、市場競爭、人力成本持續提升及物管費用難上漲，行業的毛利率有下行壓力，不過，她指公司積極透過降本增效措施，確保毛利率維持穩定水平。

物管行業將通過併購整合持續提升行業集中度

併購整合方面，華潤萬象生活去年收購禹洲物業及中南服務，副總裁王海民指，現時有部分在管面積已併入公司經營當中，效率錄得顯著提升，目前已為公司貢獻合併報表收入14.4億元，純利1.04億元，料年中實現全面融合。王海民續指，未來仍然持續在市場上尋找優質、符合內部經營指標的併購項目，完善業務體系及擴大經營規模。

此外，公司又指，去年9月就建議收購諸暨祥生及浙江祥生事項訂立股權轉讓協議，而經雙方進一步磋商及討論後，決定不再進行收購，股權轉讓協議亦宣告終止。

華潤萬象預期，物管政策層面仍將維持積極正向，監管將更趨透明，行業發展空間廣闊，頭部物企將率先市場化轉型，通過併購整合持續提升行業集中度，帶動物管市場長期健康發展。

（第二版加入業績會内容）

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編輯：陳韻妍