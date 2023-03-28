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【業績│物管股】華潤萬象去年核心純利增長三成、末期息增13%至31.2仙　終止收購民企物管諸暨祥生

股市 12:22 2023/03/28

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華潤萬象生活 （01209） 去年扣除投資物業重估等因素影響的核心純利按年增長30.7%至22.25億元（人民幣，下同），列溢純利增長27.9%至22.06億元。華潤萬象末期息增13%至0.312元（約0.357港元），全年派息0.502港元。

期內收入增長35.4%至120.16億元。其中，住宅物業管理服務板塊收入增長46.9%至78.02億元；商業運營及物業管理服務板塊增長18.2%至42.14億元。

物業管理在管建築面積為2.91億平方米

華潤萬象全年毛利率下降1個百分點至30.1%，毛利則增30.9%至36.11億元。

截至去年底，集團提供物業管理服務的在管建築面積為2.91億平方米（不含購物中心項目）；提供商業運營服務的已開業購物中心數量為84個，已開業寫字樓數量為27個，並有2個已開業購物中心分租項目。

物管行業將通過併購整合持續提升行業集中度

另外，華潤萬象指，去年9月就建議收購諸暨祥生及浙江祥生事項訂立股權轉讓協議，而經雙方進一步磋商及討論後，決定不再進行收購，股權轉讓協議亦宣告終止。

華潤萬象預期，物管政策層面仍將維持積極正向，監管將更趨透明，行業發展空間廣闊，頭部物企將率先市場化轉型，通過併購整合持續提升行業集中度，帶動物管市場長期健康發展。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 內地物業 華潤萬象生活（01209） 物業管理 派息 物業管理股 商廈
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