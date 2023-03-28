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【互聯網監管】網信辦推2023清朗行動處理9大網絡問題　將專項治理青少年沉迷短視頻

宏觀解讀 12:21 2023/03/28

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【互聯網監管】網信辦推2023清朗行動處理9大網絡問題　將專項治理青少年沉迷短視頻

國新辦舉行2023年「清朗」系列專項行動新聞發布會，國家網信辦副主任牛一兵稱，今年專項行動將聚焦「自媒體」亂象、打擊網絡水軍（打手）操縱信息內容、短視頻信息內容導向不良問題以及暑期未成年人網絡環境等9方面問題。

去年國家網信辦組織開展13項「清朗」專項行動，累計清理違法和不良信息5430餘萬條， 處置賬號680餘萬個，下架App、小程序2890餘款，解散關閉群組、貼吧等26萬個，關閉網站超過7300家。

牛一兵稱，集中整治自媒體造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等亂象，又稱，將打擊網絡打手招募引流渠道，將組織網絡水軍的公司列入黑名單，涉及違法犯罪的，移交有關部門查處。

對於未成年人沉迷網絡，牛一兵表示，今年將重點從內容和平台兩方面著手，用好青少年模式作保護工具，全面強化治理力度，並透露國家網信辦將會同相關部門對青少年沈迷短視頻問題進行專項治理。

其他專項行動包括：規範重點流量環節網絡傳播秩序、優化營商網絡環境保護企業合法權益、整治生活服務類平台信息內容、整治短視頻信息內容導向不良問題、2023年暑期未成年人網絡環境整治、網絡戾氣整治及春節網絡環境整治。

相關文章：

【網絡監管】外媒：中國擬設新監管機構　集中管理企業數據

【互聯網監管】網信辦：開展「清朗·2022年算法綜合治理」專項行動　由即日起至12月初

編輯：李哲毅

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