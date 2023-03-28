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【業績｜藍籌股】申洲國際全年多賺35.3%、收入創新高　末期息增49%至0.85元

股市 12:17 2023/03/28

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【業績｜藍籌股】申洲國際全年多賺35.3%、收入創新高　末期息增49%至0.85元

申洲國際 （02313） 公布年度業績。申洲國際年度母公司擁有人應佔利潤45.6億元人民幣，按年增長35.3%，每股盈利3.04元人民幣，派末期息每股0.85港元，按年增加49.1%，全年共派1.91港元，升17.2%。

申洲國際績前跌0.8%，報80.55元。

期內，銷售額約277.8億元人民幣按年升約16.5%，創集團歷史新高。毛利約為61.3億元人民幣，按年升約5.8%。毛利率約為22.1%，跌約2.2個百分點。

其中，運動類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為75.1%，銷售額按年顯著升約18.5%，因歐美運動類產品需求上升所致。另外，休閒類產品銷售額升約21.8%，內衣類產品銷售額跌約21.3%，其他針織品銷售額跌約27.8%，主因口罩產品下跌所致。

【業績｜有線】有線寬頻去年破紀錄蝕8.9億、負資產7.4億　連續虧損15年

【業績｜醫藥股】復星醫藥去年收入升12.7%、純利倒退21%　復必泰銷量按年跌3成

【業績｜水泥股】海螺水泥去年純利降52%　末期息每股1.48元人民幣、按年跌38%

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 申洲國際（02313）
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