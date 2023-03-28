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【券商點睇】看好公司完善中低端產品綫布局 雅廸料跑贏行業 目標看23元

股樓投資 12:00 2023/03/28

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中金維持雅迪控股（01585）的「跑贏行業」評級，考慮到更積極的銷量目標，上調2023至2024年盈利預測9.3%、24.1%至27億元（人民幣，下同）及34億元，目標價上調10%至23港元。公司2022年業績超出市場預期，其中下半年單車收入保持高位，毛利率和單車淨利進一步提升，帶動盈利超出市場預期。

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

報告稱，2022年公司實現新車銷售1,401萬輛，按年升1.1%，當中下半年實現銷售787萬輛，按年升7.5%，主要因公司上半年主動削減盈利性偏弱的2B訂單，導致銷量下降，至下半年逐步追回，該行測算全年市場份額保持在27%左右。2022年公司單車收入增至2,217元，按年升14%。拆分來看，電動踏板車、自行車單車收入均維持在高位水平。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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該行認為，2023年雅迪市佔率有望提升，因完善中低端產品線布局；冠能5新品發布，中高端市場保持領先；下沉渠道網點鋪設。基於此，該行預計2023年公司毛利率有望保持穩健增長。海外市場方面，公司在越南、印尼等國家渠道、產能及團隊的初步布局已完成，公司預計2023年海外市場有望進一步增至30萬輛。

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責任編輯：林衛

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雅迪控股（01585） 目標價 中國 港股

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