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【油價點睇】中石油經研院：油氣價高位波動 今年預計油價範圍80至90美元

股樓投資 11:56 2023/03/28

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中國石油集團經濟技術研究院發布最新《國內外油氣行業發展報告》指。今年全球經濟衰退風險突出，歐洲能源市場再平衡等仍是影響全球能源和油氣市場的關鍵因素，油氣行業存在更多不確定性。中國宏觀經濟整體回升將拉動能源消費較快增長，面對複雜動盪的國際能源市場風險挑戰，能源安全供應保障仍是行業首要任務。

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

中國石油集團經濟技術研究院執行董事余國分析，國際油氣價格將呈高位波動態勢。基準情景預計今年布倫特原油均價範圍為每桶80至90美元，預期主要國際市場氣價將有所回落但仍處於高位，東北亞LNG現貨均價每百萬英熱單位23至26美元。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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余國認為，今年中國石油消費將復甦回暖，成品油市場供需寬鬆，呈前低後高走勢，預計今年國內石油消費量7.56億噸，按年增長5.1%；成品油消費量3.98億噸，按年增長9.1%。成品油產大於需3,500萬噸，市場供應形勢相對寬鬆。國內油氣企業的產業鏈能力將持續提升，全年原油產量將保持2億噸以上，天然氣產量預計將超過2,300億立方米。【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

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責任編輯：林衛

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