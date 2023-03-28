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【券商點睇】展望今年消費復甦主要受惠者 里昂重申招行為行業首選

股樓投資 11:54 2023/03/28

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里昂發布研究報告，給予招商銀行(03968)「買入」評級，重申為行業首選，但目標價由75元下調至67元。盈利能力方面，招行去年淨利潤按年增長15%，股東回報率提升至17.06%。展望今年，該銀行是房地產風險降低和消費復甦的主要受惠者。

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

報告又稱，銀行業務的發展完全取決於客戶的信任度。而最近的全球銀行業動盪表明這種信任或會迅速消失。然而，招行2022年業績證明該銀行深受客戶信任，存款和零售AUM均取得強勁增長。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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此外，招商銀行加強的資本狀況、減少房地產敞口和提高的準備金覆蓋率構成一個穩健的資產負債表。資料顯示，招行2022年不良貸款率繼續保持在1%以下，撥備覆蓋率450.79%，核心一級資本充足率和資本充足率分別為13.68%和17.77%，比2021年底分別提升1.02和0.29個百分點。

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責任編輯：林衛

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招商銀行（03968） 目標價 買入 港股 中國

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